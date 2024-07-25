領展未來館　解構循環經濟　推廣可持續消費理念

【特約報道】對於「綠色經濟」、「環保生活」，大家都聽得多，但對「循環經濟」又有多少認識？位於樂富廣場的「領展可持續未來館」（未來館）最新推出「再生地球—解構循環經濟」主題，相信可以令大家更加認識可持續消費的理念。

事實上，「循環經濟」（Circular Economy）是近年新興、獲國際倡導的經濟模式，旨在透過回收資源及循環再用，將廢棄資源重新投入消費和生產，創造可持續的循環周期。企業在生產時，會優先選用可持續性的原材料、更環保的包裝；以及在產品和零件設計上，優先考慮日後維修和翻新的方便程度。另外，科技演進及生物資源亦可幫助社會解決環境和廢物污染的問題。

「循環經濟」的概念是甚麼？在大家去未來館親身體驗之前，不妨測試一下自己對「循環經濟」的認識！

問題一：近年流行快速時尚（Fast Fashion），消費者視服裝為消耗品，你知道每件衣服平均穿上多少次，就會被丟棄？

答案：根據一項國際研究顯示，這類快速時尚衣服平均穿7至8次就會被放棄。

歸根究柢，現代人生活講求便利快捷，衣食住行天天新款，買得多之餘，棄掉的亦多。在「你有多廢？」專區中，未來館臚列了9項與我們日常生活有關的數字，讓大家反思數字背後的意義，更可學習「七大零廢行動」，由自身開始將循環經濟融入日常生活中，減少堆填區的廢物，減輕地球的負擔。

在「永續時尚」專區中，未來館與海塑基金會合作，展示多種新研發的可持續替代物料，包括木、竹、菌絲和廢棄魚網等，造成柔軟耐用的產品，從而減少對傳統物料，如棉花、動物皮革和聚脂纖維的需求，以及其對環境的影響。

問題二：環境保護署旗下的WEEE．PARK處理「四電一腦」廢舊電器，當中有多少物料可以回收再用？

答案：於2023年，位於屯門的WEEE．PARK處理約21,300公噸「四電一腦」廢舊電器，經過除毒、拆解和循環再造後，轉化為有價值的二次物料，包括鐵、銅、鋁、塑膠等，回收率超過86%。

在「香港的四電一腦」專區中，未來館讓訪客認識香港的廢電器和電子產品的回收情況，了解不同廢電產品內含的回收價值，例如廢棄電腦內的印刷電路板便包含了近20種稀有金屬，經過適當回收後可將金屬提煉出來循環再用。

問題三：香港每天產生的包裝廢物，佔全港每天固體廢物總重量多少比例？

答案：根據環保署2022年的資料，香港每天產生約2,400公噸紙及塑膠的包裝廢物，包裝廢物佔全港每天固體廢物總重量22%。

在「聰明的包裝」展區，未來館跟大家探討產品包裝所衍生的環保問題，以及不同的解決方案，例如商家開始簡化包裝，或採用可持續包裝物料（包括菌絲和蜂窩紙），甚至改變產品形態，來減少產品體積，從而降低對包裝物料的需求及運輸過程中的碳足迹。

未來館還設有「生物資源觀察室」，讓大家親睹黑水虻如何處理廚餘，以及「沙中尋寶」專區，看看海洋中搜集到的垃圾，從而啟發大家珍惜和善用物品，以及保持海洋清潔。

「領展可持續未來館」是一個貼近市民的公眾教育平台，同時又是一個與商業夥伴、社區不同持份者交流協作的空間，促進社區實踐可持續發展。領展每天照顧不少香港人的日常生活需要，若大家在消費過程中，多些認識資源循環的選項，更有意識地作出精明的環保選擇，就可以形成一股力量，推動良性循環在市場出現。

「領展可持續未來館」

地 址：九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場A區3樓（港鐵樂富站A出口）

開放時間：每日上午10時至下午6時30分（最後入場時間下午6時）

免費入場