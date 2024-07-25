內地六大國有銀行降存款利率　料可緩解淨利差壓力

內地多家國有大型銀行調降人民幣存款利率。內媒報道，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行及郵政儲蓄銀行均將活期存款利率從0.2%下調至0.15%，3個月、6個月、1年期定期存款掛牌利率下調0.1個百分點至1.05%、1.25%及1.35%；2年、3年及5年定期存款掛牌利率均下調0.2個百分點，分別至1.45%、1.75%及1.8%。

報道指出，此前幾次存款利率下調都是由大型商業銀行率先實施，12家全國性股份制銀行、城商行等隨後跟進，中小銀行最後陸續實施，相信隨着大型商業銀行下調之後，其他銀行也將陸續跟進調整存款利率。

內媒引述光大銀行金融市場部宏觀組研究員周茂華分折，近年宏觀經濟波動、銀行持續讓利實體經濟，金融資產價格波動等因素影響，銀行淨利差持續收窄，部分銀行壓力較大，同時國內存款市場存在結構失衡。部分銀行充分利用存款利率市場化調節機制，為存款進行合理重定價，能夠緩解淨利差壓力，增強銀行經營穩健性，並為銀行進一步降低實體經濟融資成本拓展空間。

對於新一輪存款「降息」的預期，周認為仍將保持大行率先調整，中小銀行梯次跟進方式，以確保存款市場平穩有序，但存款利率下調幅度預計會相對保持溫和。穩定淨利差方面，他認為商業銀行除了為存款產品進行合理重定價外，還需要積極維護存款市場正常競爭秩序，繼續規範手工補息、避免高息攬儲行為和推動銀行優化資產負債結構。