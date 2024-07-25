福特盈利及收入遜預期　股價市後跌12%

美國老牌汽車巨頭福特汽車在市後延長交易時段大跌近12%，其第二季盈利下滑程度超出市場預期，反映在汽車市場增長放緩之際，維修成本嚴重拖累公司盈利。

福特上季經調整每股盈利47美仙，低於分析師預期的67美仙；經調整除息、稅前盈利(EBIT)為28億美元，也遜分析師預期的37.3億美元；收入478億美元，按年增6.2%，分析師預期下降3.6%至433.7億美元。

環顧汽車業務，期內，Ford Blue收入267億美元，分析師預期256.3億美元；Ford Model E收入11億美元，分析師預期13.1億美元；Ford Pro收入170億美元，分析師預期164.8億美元。

業績指引方面，公司維持2024年盈利指引，令一些希望提升預測的投資者感到失望。公司維持全年經調整EBIT預測介乎100億至120億美元不變，分析師預期為112.3億美元。此外，維持全年資本開支預測介乎80億至90億美元不變，分析師預期為83.9億美元。

汽車業務方面，預計全年Ford Blue的EBIT介乎60億至65億美元，公司原預計70億至75億美元；預計全年Ford Pro的EBIT為90億至100億美元，公司原預計80億至90億美元；維持全年Ford Model E的EBIT將虧損50億至55億美元的預測不變。