IBM上季業績勝預期　調高全年軟件業務預測　睇淡諮詢收入

IBM第二季業績優於預期，並上調軟件業務全年增長預測。IBM上季收入157.7億美元，按年增長1.9%，好過預期的156.2億美元；純利18.3億美元，按年增長15.8%；經調整每股盈利2.43美元，高於預期的2.20美元。IBM股價在市後延長交易時段升近3%。

IBM專注於擴展其Watsonx平台，該平台允許用戶部署聊天機械人或增強人工智能(AI)程式代碼，同時也將其Granite系列AI模型開源，以協助普及其AI服務。

IBM上季軟件收入67.4億美元，按年增長約7%，公司將軟件收入全年增長預測，由中高個位數百分比，調升至高個位數百分比。

另一方面，IBM調低全年諮詢收入預測，料增長將低於之前預測的6至8%。由於客戶在長期高息及通脹壓力下，削減可自由支配支出及短期諮詢項目，因此IBM上季諮詢收入錄51.8億美元，跌約1%。

行政總裁Arvind Krishna指，公司生成式AI業務目前已超過20億美元。他又表示，IBM對於科技開支的正面宏觀前景仍充滿信心。不過他承認，利率上升及通脹的影響仍持續，並指地緣政治不確定性持續時間，比大多數人預期為長，讓人們對潛在可能發生的事情感到困擾，尤其是歐洲戰爭及中東戰爭。