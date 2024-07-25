楊韻銳：港股考驗萬七支持　內銀股宜揸中長線

大華繼顯(香港)策略師楊韻銳表示，美股最近持續向下，以科技股為主的納指由高位計已回調約7%，但反彈力度趨弱，反映資金進場掃貨未如早前般進取，且4月中旬延伸的上升軌道已失守，除非納指短期可重上18,000點關口，否則難言回穩。另外，市場觀望美國即將公布的第二季國內生產總值(GDP)初值，以及6月個人消費開支(PCE)物價指數，而科技股業績均值得關注，料美股短期波動持續。而「科技七雄」中，特斯拉業績未如預期，加上推遲無人的士項目發布日期，短期利好因素欠奉，即使股價超賣後，亦唔值得博反彈。就基本因素及前景而言，英偉達及微軟有機會跑贏。

外圍市場震盪，楊認為港股有機會繼續下試低位。他指出，日本央行下周議息，市場預期有機會加息並削減買債金額，料將拖累環球市場氣氛。另外，內地第2季經濟遜預期，市場仍關注會否有更多政策刺激經濟，在未有進一步消息前，投資者入場撈底意欲不大。技術上，恒指呈一浪低於一浪，若收市確認失守17,300點，後市有機會17,000點甚至16,800點。