【產經直播】小心美股未跌完？比特幣回吐 宜部署反向ETF？
2024年07月25日 11:45
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隔晚美股急挫，其中納指最傷，大插3.64%，收報17342點，是自2022年10月以來最大單日跌幅。科技七雄齊重創，美國電動車龍頭特斯拉(Tesla)上季少賺45％，加上無人駕駛的士Robotaxi延遲發布令人失望，股價暴瀉一成二。Google母企Alphabet績後亦挫逾半成，市場憂慮其廣告業務增長放緩，兼且資本開支高企，需為AI發展大灑金錢。其餘巨頭亦無一幸免，英偉達(Nvidia)更跌逾6％。AI熱潮暫時退卻？納指調整完未？投資者可否利用南方東英納斯達克100指數每日反向(-2x)產品(07568)作對沖或開淡倉？
比特幣近日價格亦反覆回落，自68,000美元高位，回調至約64,000美元水平。美國共和黨總統候選人特朗普早前遇刺，其選情一度佔上風，令比特幣受「Trump Trade」效應帶動炒上。市場更猜測特朗普周六(27日)出席比特幣大會時，會提出將比特幣作為國家戰略儲備。惟美國大選仍充滿變數，隨着美國總統拜登宣布不角逐連任後，料由其副手賀錦麗頂上，最新民調顯示賀錦麗支持率，些微領先特朗普。比特幣短期內創歷史新高的機會不大？南方東英新推出比特幣期貨每日反向(-1x)產品(07376)，可助投資者更快、更方便作睇淡部署？
市場現正觀望美國經濟數據，第二季國內生產總值(GDP)初值周四(25日)公布，6月個人消費開支物價指數(PCE)周五公布，市場憧憬通脹進一步放緩。美國聯儲局即將月底議息，前紐約聯邦儲備銀行主席達德利轉軚，周三(24日)發表評論文章，指下周應減息，擔心勞動市場已轉弱。國際金價目前在2,400美元水平上落，在減息升溫預期下，收集黃金值博？以南方東英黃金期貨每日槓桿(2x)產品(07299)倍大回報？
另外，日本央行下周亦議息，市場預計會有機會放鷹加息，美元兌日圓跌至兩個月新低，跌穿153水平。日股已連跌6個交易日，是近3年來最長跌勢，前景不樂觀？
外圍走勢差，港股亦難幸免？恒指萬七關能否守得住？現水平是否抵買？值得長線吸納？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周四中午12時30分直播，今集有南方東英銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳，以及獨立股評人沈振盈為大家逐一解答。
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