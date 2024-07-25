【產經直播】小心美股未跌完？比特幣回吐　宜部署反向ETF？

另外，日本央行下周亦議息，市場預計會有機會放鷹加息，美元兌日圓跌至兩個月新低，跌穿153水平。日股已連跌6個交易日，是近3年來最長跌勢，前景不樂觀？

外圍走勢差，港股亦難幸免？恒指萬七關能否守得住？現水平是否抵買？值得長線吸納？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周四中午12時30分直播，今集有南方東英銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳，以及獨立股評人沈振盈為大家逐一解答。

南方東英恒生科技指數每日槓桿/反向產品

瀏覽更多ETF及槓桿反向產品：

歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. 東網Money18 YouTube頻道：

4. 東網 YouTube頻道：