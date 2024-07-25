港交所：IPO市場現復甦迹象　正處理106宗上市申請

她提到，港交所在過去10年新股融資總金額約為2,940億美元，累計首發募集資金領跑全球，尤其是2018年以來的一系列上市制度改革，激發了香港市場的活力。自2018年改革以來至今，新經濟公司貢獻了香港新股市場65%的集資額，其中通過18A章節上市的生物科技公司就有65家，不單滿足了企業融資的需求，同時也推動了整個生物科技投融資生態圈的形成，加速了中國生物科技和創新藥研發的發展。

該所在2023年3月推出了為特專科技公司量身定制的上市規則，即18C特專科技章節，目的是希望通過制度設計賦能科技行業，支持更多科技公司在生命周期更早一點的階段通過公開市場實現融資。今年6月已經迎來了第一家18C章上市公司晶泰科技，還有更多企業準備提交18C上市申請。

目前，港交所正在與滬深交易所就滬深港通納入REITs、引入大宗交易機制以及人民幣櫃枱納入港股通交易等優化措施進行緊密合作，她希望可以盡快落實，為境內外投資者提供更多投資選擇和便利。