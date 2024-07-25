入不敷支！OpenAI今年恐勁蝕390億　或須增資解困？

美國科技巨頭業績不佳，觸發投資者拋售人工智能(AI)股份，引爆「黑色星期三」，更傳出美國AI公司、聊天機械人「ChatGPT」製造商OpenAI今年可能勁蝕50億美元(約390億港元)的消息，讓本已受壓的AI行業雪上加霜。

外媒報道，基於尚未披露的內部財務數據，以及相關業務人員提供的訊息，他們認為今年OpenAI或狂蝕50億美元。報道援引內部人士指，截至今年3月，OpenAI預計今年在租用微軟伺服器以支持ChatGPT及其底層LLM(即推理成本)上花費近40億美元。此外，今年包括數據費用在內的訓練成本，可能也會攀升至30億美元。

報道又提到，OpenAI員工人數約1,500人，整體薪酬成本約15億美元，目前OpenAI在其官網上列出的空缺仍達約200個，意味下半年可能會招聘更多員工。整體來看，OpenAI今年的營運成本可能高達85億美元。

根據推算，公司營運成本約85億美元，但收入僅35億至45億美元，結果可能會虧損40億至50億美元。外媒表示，如果分析結果正確，OpenAI之後可能需要更多增資。