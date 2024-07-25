數字王國進駐科學園　設研發中心推動3大發展領域

數字王國計劃於2029年底前總投入約2.04億港元，招聘和培育不少於40名專業人才以擴大團隊，通過持續的人才投入，進一步研發AI虛擬人、視覺特效、人工智能影片製作等技術，冀能夠累計提出5個香港專利申請案，以促進科技創新和知識產權的保護，為香港AI虛擬人、視覺特效、人工智能影片製作等領域的商業化發展做出貢獻。

其中，數字王國開發的先進AI驅動虛擬助手，能夠進行自然且複雜的互動，以提升服務導向環境中的使用者體驗；視覺特效為利用AI創造更加動態、成本效益更高且高質量的電影、劇集和商業廣告等視覺效果製作；人工智能影片製作，開發利用AI製作3D資產影片內容的創新工具，以簡化媒體製作中的內容創作流程。

在落實進駐科學園的發布會當日，數字王國透過AI創新技術，邀請虛擬人鄧麗君，與在場嘉賓實時互動對話。數字王國助力推動香港成為國際人工智能及AI虛擬人技術的研發中心，未來冀藉著在香港研發創新科技，將相關科技應用於本地娛樂產業，為香港市民打造更多國際性的娛樂體驗，也吸引更多海外旅客訪港，助力發展香港的旅遊產業。

數字王國行政總裁謝安表示，香港是一個多元文化兼具活力的城市，作為國際金融中心和全球貿易樞紐，匯聚來自世界各地的不同文化和影響力，這中西文化交匯的優勢為創意產業造就獨特的氛圍，孕育了欣欣向榮的創意生態圈，大大推動娛樂、文化及生活創科產業多方面發展，務求強化香港「東方荷里活」的地位，並開拓出更創新的領域。

是次公司進駐香港科學園，亦可在科技園公司協助下，增聘本地及海外專才擴大研發規模，加速香港娛樂創科產業發展。科技園公司匯聚超過 14,000名研究人才及1,800間來自世界各地的科技公司，擁有過千名投資者的強大網絡，公司將發揮業界連繫人角色，助力數字王國擴大研發團隊，一同壯大本地人才庫的同時，推動創新娛樂產業發展及AI技術跨行業應用。

數字王國是感官體驗虛擬化先鋒，經歷30多年的蛻變，誕生於荷里活的數字王國已逐步實現視覺特效、虛擬人和可視化等領域的全球性拓展。對創意實力與先進技術的追求，促使數字王國持續將無可比擬的雕琢旨趣引入創作過程，以打造數百部電影和劇集、數千支商業廣告、遊戲影像、實驗型與沉浸式體驗。代表成果包含斬獲奧斯卡金像獎「最佳視覺效果」的《鐵達尼號》、《飛越來生緣》和《奇幻逆緣》，締造影史票房神話的《復仇者聯盟》系列，以及不斷突破熱度指數的口碑之作《怪奇物語》第四季等。

作為首間成功進軍大中華區的獨立視覺特效工作室，數字王國於2016年揚帆虛擬賽道。通過充分融合人工智能等底層技術和虛擬實境等應用手段，數字王國構建了一系列照片寫實級且具備情感表現力的全實時化數碼角色，並將其延伸至銀幕之外，為虛擬場景中的人機互動、人人互動提供嶄新的載體形式。