美聯布少明：今年港樓租金睇升8%　有望破歷史高位

踏入租務旺季，內地生持續來港租樓，加上外來專才湧入，帶動租金節節上升。美聯物業住宅部行政總裁布少明估計，今年全年租金有力上升約8%，有機會於今年內升破歷史高位。

美聯物業研究中心資料顯示，私宅租金於上半年上升約2.62%，今年6月平均實用呎租升至約36.76元，已連升4個月，並創逾4年半新高。相反，樓價則於上半年下跌約2.86%，而且下半年跌勢延續，截至本月22日今年樓價已累跌約4.02%，反映「租金升、樓價跌」背馳情況進一步擴大。

至於十個主要屋苑租金於今年上半年全線報升，以東涌映灣園升幅最大，今年6月平均呎租約30.1元，較去年12月大升約12.3%。其次為茶果嶺麗港城，期內呎租有約9%增長。其餘包括鴨脷洲海怡半島、鰂魚涌太古城、同區康怡花園、將軍澳新都城、天水圍嘉湖山莊、沙田第一城、紅磡黃埔花園及荔枝角美孚新邨，上半年租金增幅介乎約2.6%至7.6%。

而隨着美國聯儲局於9月開始減息機會愈來愈高，當息口下跌，租金續升，令回報率隨之上升情況下，預計「供平過租」將會重臨，相信不少市民會「轉租為買」，令樓市帶來新一波購買力。

事實上，由於租金上升、樓價下跌，推動租金回報率向上，布少明指出，現時已有部分屋苑平均租金回報率已升穿4厘，屬入市收租理想選擇。其中，九龍灣得寶花園最新租金回報率達約4.61厘，大圍金獅花園及將軍澳海茵莊園亦達約4.52及4.25厘。至於馬鞍山薈朗、沙田中心、沙田第一城及屯門叠茵庭，租金回報率介乎約4.01至4.23厘。

他續稱，內地生及外來專才來港推動下，相信下半年租金升幅將進一步擴大。該行預計今年租金將有約8%增長，料創12年最大升幅，由於目前平均呎租與2019年7月錄得約38.33元的歷史高位比較，只相差約4.1%，故今年租金有機會突破歷史高位。