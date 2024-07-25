積金評級：7月MPF人均回報暫錄900元

強積金於7月份目前錄得溫和的正回報。積金評級表示，7月份月初至今投資收益約0.79%，如能維持正數，這將是強積金在今年第5個月錄得正回報；預計今年迄今收益約為5.98%。以港元計算，7月份月初至今投資收益約42億港元，即人均平均獲利約900港元，今年迄今投資收益約639億港元，每位成員平均收益約13,400港元。

積金評級預計，日本股票基金將在7月份和今年迄今的強積金表現榜上排名第一，美國股票基金和環球股票基金分別位列第二及第三位。日本股票基金今年迄今累計升幅約16.82%，這是自強積金推出以來該基金類別第三個最佳的首7個月累計表現；而美國股票基金和環球股票基金今年至今累計升幅分別約為15.77%和11.75%，這是第五個最佳的首7個月累計表現。

計入7月份供款後，7月底強積金總資產有望升至約1.23萬億港元，按月增加約82億港元，今年至今增加約935億港元，如能實現這目標，將再次創下強積金總資產的歷史新高位，相當於475萬名強積金成員平均帳戶結餘約為259,600港元，比6月底增加約1,700港元，今年迄今增加約19,700港元。

隨着投資者轉向投資其他板塊以尋求更高回報，所謂的「七巨頭」股票板塊輪動可能會在短期內抑制強積金總資產上試歷史新高。