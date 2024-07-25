本港次季銀主盤存量按季增11%至230個

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截止2024年6月，住宅銀主盤存量共230個，比今年首季的207個，按季增加23個或約11.1%，預期第三季銀主盤存量將會續升，有機會重上去年底257個的水平，但升幅溫和。

資助房屋銀主盤增幅明顯較私宅高，截至今年中資助房屋銀主盤存量60個，較對上一季50個，增加約20%，並且回升至去年12月的高水平，同期私人住宅銀主盤存量170個，較首季157個，按季增幅僅約8.3%。

若以樓價劃分，除1,000萬至2,000萬元銀主盤存量下跌外，所有價值均錄得升幅，當中700萬至1,000萬元及500萬至700萬元私宅銀主盤增幅最高，達約1.06倍及約75%。

分區而言，港島區第二季新增私人住宅銀主盤升幅最大為放盤價2,000萬元以上，達約1.75倍。九龍區新增私人住宅銀主盤集中2,000萬元以下，500萬至2,000萬元增幅達一倍以上。新界區新增私人住宅銀主盤集中1,000萬元以下，以500至700萬元增幅最高，達約86%，致存量升近三成。

2024年第2季2,000萬元以上的私人住宅銀主盤新增個案共11宗，7宗屬港島，3宗屬九龍，新界只有1宗。另新增包括兩宗逾億元放盤。