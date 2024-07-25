仲量聯行：本港6月甲廈租金再跌0.6% 已連挫26個月

仲量聯行今日(25日)發表《香港地產市場觀察》報告中指出，今年6月整體甲級寫字樓平均每方租金跌穿50港元，至約49.7元，已連續下跌26個月，當中以中環跌幅較大。

報告指出，上月甲廈呎租金較5月的50元，下跌約0.6%，而2024年上半年累挫約4.3%。此外，今年截至6月底，整體甲級寫字樓空置率升至13.6%，按月再升約0.1個百分點，當中，中環甲廈空置率亦漲約0.1個百分點至約12.1%，主要受到新近落成寫字樓帶動影響。

不過，其他地區可供出租的辦公空間減少，尖沙咀和九龍東空置率分別下跌約0.4與約0.2個百分點，至9.1%及18.3%。值得注意的是，整體市場在6月出現約53,700方呎的負吸納量情況。

該行研究部資深董事鍾楚如補充，6月整體甲級寫字樓市場租金按月下跌，其中，中環和九龍東租金分別下跌約0.8%及約0.6%，尖沙咀和港島東租金亦分別下跌約0.3%與約0.4%。