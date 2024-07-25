滙豐：4成港人本地消費勝疫前　夥零售業界推優惠谷消費

一項關於香港人消費習慣的調查顯示，即使香港人精明消費，但有高達80%的受訪者並沒有留意銀行扣賬卡及其他非信用卡優惠。另外，亦有68%受訪者指，若銀行能夠為一般個人理財客戶提供消費優惠，他們會更有興趣使用更多該銀行的服務。

滙豐在上月底，向千名18至64歲香港市民進行網上問卷調查。其中，近七成（67%）受訪者大部份時間仍在本地消費，亦有39%受訪者表示他們的本地消費比疫情前平均多出15%。調查發現受訪者去年的平均外遊次數達6.1次；有48%受訪者指他們比疫情前更頻繁外遊，而59%亦指他們的旅遊開支比疫情前高。

有見及此，滙豐宣布，與逾千個本地及國際零售品牌合作，為所有滙豐香港個人客戶，帶來本地及海外逾萬個商戶點的優惠。是次合作旨在回饋滙豐客戶、推動本地消費，並支持作為重要夥伴的本地商戶。該行將與香港麥當勞、可口可樂、百佳超級市場及翡翠餐飲集團品牌合作，由周五(26日)起向客戶大派五萬份禮品。

滙豐香港區總經理兼財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，滙豐除了服務超過550萬名個人客戶，香港的大小商戶皆是滙豐的重要夥伴。因此，該行致力與零售業界合作以提升協同效應，吸引港人消費。