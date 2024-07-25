二手減價潮持續　太古城三房狠劈150萬元沽

部分二手業主開始擴大議價空間，鰂魚涌太古城三房單位，放盤不足1個月，劈價150萬元售出，成交價1,000萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原趙鴻運稱，部分鰂魚涌太古城業主開始擴大議價空間，包括北海閣高層E室，實用面積約708方呎，三房間隔，望內園，6月底叫價1,150萬元，因仍有租客故未能安排睇樓，新買家未參觀下，以1,000萬元購入自用，累減150萬元，呎價約14,124元。

●中原林龍南表示，北角柏傲山5座中層A室，實用面積約913方呎，套三房間隔，放盤一段時間，今年中因應市況下調叫價至2,800萬元，最終以2,525萬元成交，呎價約27,656元，持貨近10年帳面賺207萬元。

●美聯黎泳傑指，柴灣居屋山翠苑A座中層5室，實用面積約374方呎，兩房間隔，自由市場近期叫價約348萬元，獲同區用家垂青，議價後以約325萬元成交，呎價約8,690元。

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九龍區

●中原任展雄稱，長沙灣居屋凱樂苑A座低層1室，實用面積約482方呎，兩房間隔，有裝修，望內園景，未補價第二市場叫價560萬元，以536萬元成交，呎價約11,120元，新買家為外區家庭客。

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新界區

●利嘉閣楊友銘指，將軍澳新寶城3座高層E室，實用面積約434方呎，兩房間隔，叫價610萬元，新買家為搬近家人，方便照應，終以600萬元購入，呎價約13,825元。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳居屋茵怡花園2座高層D室，實用面積約488方呎，兩房間隔，白居二獲批准信後，即聯絡安排睇樓，並即時還價，未補價第二市場以420萬元承接，呎價約8,607元，原業主持貨約5年帳面獲利約30萬元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢木棉山村單號全幢村屋，四房間隔，連天台，叫價2,000萬元，期間大幅劈價350萬元，減幅約17.5%，最終以1,650萬成交，低市價8%。

●中原胡耀祖指，馬鞍山天宇海3B座中層B室，實用面積約757方呎，套三房間隔，議價後以898萬元易手，呎價約11,863元，新買家為區內用家，原業主於2017年以886萬元購入，約7年帳面僅獲利12萬元。

●世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山迎海3座低層E室，實用面積約799方呎，三房間隔，望海景，放盤半年，叫價1,200萬元，減177萬元，以1,023萬元獲買家承接，減幅約14.8%，呎價約12,804，原業主於2018年3月以1,200萬元購入，帳面虧蝕177萬元。

●中原霍栢雄表示，大圍及沙田7月暫錄約60宗二手買賣，大圍盛世1座南翼高層A室，實用面積約688方呎，享山景，套三房間隔，叫價約1,080萬元，議價後以1,008萬元沽出，呎價約14,651元，新買家為區內家庭客。

●中原吳華彩指，大埔居屋怡雅苑A座中層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約360萬元，議價後以340萬元沽出，呎價約8,479元，原業主於2016年以約350萬元購入，持貨約8年帳面蝕讓約10萬元。

●中原陳國輝稱，粉嶺及上水7月暫錄約46宗二手買賣，粉嶺逸峯5座中層A室，實用面積約616方呎，套三房間隔，叫價約728萬元，日前議價後以660萬元沽出，呎價約10,714元，新買家為用家，原業主持貨約4年，帳面蝕讓約180萬元離場。

●祥益黃慶德表示，屯門新屯門中心9座中層G室，實用面積約455方呎，兩房間隔，原業主亦有18.2萬元的議價空間，區內上車客以376.8萬成交，呎價約8,281元。

●中原丘漢偉指，荃灣萬景峯1座低層B室，實用面積約670方呎，套三房間隔，叫價1,100萬元，買賣雙方議價一個月，最終減價82萬元，以1,018萬元沽出，呎價約15,194元。

●利嘉閣鍾景安稱，荃灣海之戀．愛炫美3C座高層C室，實用面積約531方呎，兩房設計，叫價888萬元，最終以870萬元成交，呎價約16,384元，原業主在2017年以約897.2萬元一手買入。