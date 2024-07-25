美股個別發展　港股夜期高水

經歷周三的大跌之後，美股3大指數周四早段個別發展，道指升92點，報39,945點；標指跌2點，報5,425點；納指跌58點，報17,283點。港股夜期報17,121點，升91點，高水116點。

企業消息方面，西南航空公布截至6月底止季度業績，季內收入按年增長4.5%至73.54億美元，列帳純利按年跌46.26%至3.67億美元；撇除特殊項目後的經調整純利3.7億美元，按年跌51.18%。該公司還預計，本季度每個可用座位里程收入(RASM)按年下跌最多2%。

為了增加收入，西南航空計劃取消開放式座位機票，改為與全部劃位式機票，提升部分座位空間以增加某些機票售價，使其更貼近於同業的運作模式，這也是該公司53年來最大的商業模式變化。該公司股價早段曾升2.12%。

另外，美國航空截至6月底止季度收入為143.34億美元，按年增長1.98%；純利按年跌46.41%至7.17億美元。由於旅行需求的增長未足以抵銷過剩的航班供應，該公司預計本季RASM跌幅最多為4.5%，拖累其股價早段曾升5.45%。

展望後市，瀚亞投資短期內仍看好環球股市，惟隨着新冠疫情帶來的超額儲蓄、薪酬和消費信貸增長等經濟動力開始消退，料美國消費者支出「最終將出現更有意義的減速」。為此，該機構在12個月內，將對股票等風險資產採取更具防禦性質的部署。