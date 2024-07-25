啟德新項目次輪銷售在即 本月多個新盤混戰
2024年07月25日 22:02
東網電視更多新聞短片
本月焦點全新盤之一，啟德項目將於周五(26日)作次輪銷售，以先到先得形式發售53伙，發售前夕再添兩宗成交。旺角樓盤步入現樓階段，首度開放現樓會所予傳媒參觀。
●旺角利奧坊‧壹隅部署8月推特色戶
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，首度開放現樓單位及會所。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目已於上周啟動交樓程序，即日起開放現樓予公眾參觀，部署8月中推售特色戶。他續指，該盤提供614伙，至今已累售548伙，套現超過36億元，平均成交呎價約23,473元。
●啟德柏蔚森III單日增兩宗成交
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森III，今(25日)連錄兩宗成交，共涉1,129.4萬元。其中的1座17樓K室，實用面積260方呎，一房間隔，以465萬元成交，呎價約17,885元。該系列項目由月中開售至今沽出約374伙。
●元朗雨後累售288伙
星地產旗下元朗雨後，周四(25日)公布更新價單及銷售安排，將全盤三房單位全數推出市場，並取消「雨後陽光」收租限時優惠，下周一(29日)生效。該公司銷售及市場推廣董事總經理李平山表示，全盤自去年3月開賣以來，迄今累售288伙，佔全盤單位逾85%，套現逾17.4億元，平均成交呎價約14,727元
●西南九龍維港滙III三房成交價3,250萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，今(25日)錄得第1A座30樓A室的成交，實用面積977方呎，屬三房一套連工人套間隔，以3,250萬元沽出，呎價約33,265元。整個維港滙系列項目由7月至今累積錄得15宗成交，套現逾4.1億元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第2期別墅單位呎售13,195元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第2期，周四(25日)招標沽出別墅RV2的2樓B室，實用面積773方呎，四房間隔，成交價1,020萬元，呎價約13,195元。
●大埔林海山城四房連平台呎價約21,435元
香港興業國際(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周四(25日)通過招標以4,780萬元售出第16座5樓A室，實用面積2,230方呎，四房間隔，客飯外連1,270方呎平台，呎價約21,435元。
●西南九龍維港滙II錄兩宗終止交易
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周三(24日)連錄兩宗終止交易個案，總成交金額2,958.47萬元。涉及的單位包括第3A座18樓B室，實用面積490方呎，兩房間隔，原本在2022年3月以1,470.33萬元售出，當時呎價約30,007元。