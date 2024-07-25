啟德新項目次輪銷售在即 本月多個新盤混戰

本月焦點全新盤之一，啟德項目將於周五(26日)作次輪銷售，以先到先得形式發售53伙，發售前夕再添兩宗成交。旺角樓盤步入現樓階段，首度開放現樓會所予傳媒參觀。

●旺角利奧坊‧壹隅部署8月推特色戶

●啟德柏蔚森III單日增兩宗成交

●元朗雨後累售288伙

星地產旗下元朗雨後，周四(25日)公布更新價單及銷售安排，將全盤三房單位全數推出市場，並取消「雨後陽光」收租限時優惠，下周一(29日)生效。該公司銷售及市場推廣董事總經理李平山表示，全盤自去年3月開賣以來，迄今累售288伙，佔全盤單位逾85%，套現逾17.4億元，平均成交呎價約14,727元

●西南九龍維港滙III三房成交價3,250萬元

●天水圍Wetland Seasons Bay第2期別墅單位呎售13,195元

●大埔林海山城四房連平台呎價約21,435元

●西南九龍維港滙II錄兩宗終止交易