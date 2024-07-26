東方日報B1：環球市受壓 港股冧三百
2024年07月26日 00:05
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恒生指數昨日全日潛水，盤中更一度失守萬七點關。
受累美股周三暴瀉，環球股市周四普遍受壓，尤其是早前爆炒的日本、南韓和印度。然而，資金未見低撈「估值極為低廉」的港股，反而再一次把港股當成「提款機」，就算內地再度減息救市、「中央會推更多政策」的聲音漫天響，連人民幣亦大幅抽升，恒生指數昨日卻一度失守萬七點關，並且跑輸亞太區多個主要股市，「北水」沽貨規模創4個月高。
恒指周四全日潛水，午後曾跌穿17,000點，為3個月首次，低見16,964點，跌346點，最終以接近全日低位的17,004點收市，跌306點或1.77%。國企指數全日跌125點或2.05%，收報6,016點；科技指數全日跌69點或2%，收報3,421點。跌市有成交按日升逾21%「配合」，港股通錄淨賣出46.6億元。
跌市火車頭由內需股改為科技股，遭「北水」淨沽7.19億元的美團(03690)跌5.47%，為表現最差藍籌，報107.1元。瑞銀稱，內地經濟疲軟或損害美團的核心業務，所幸抖音不再關注交易總額增長，而是盈利能力、效率和變現，兩企在到店業務的競爭轉為理性，且由於抖音流量趨貴，更多中小企回歸美團平台，繼續予美團「買入」評級，目標價158元。
之前備受追捧的中資高息股亦受壓，中國聯通(00762)跌4.42%，中國石油(00857)及中國海洋石油(00883)分別低收3.67%及3.88%，前者更創近4個月低；建設銀行(00939)及招商銀行(03968)各跌1.45%及3.59%。
港股扶不起不排除也是「特朗普交易」(Trump Trade)，事關這位揚言向中國貨加徵60%關稅的「狂人」選情依然高漲。高盛早前經已估計，為預留彈藥應付特朗普可能重新出任美國總統把貿易戰升級，中國暫時不會大手推行財政刺激。
該行進而警告，一旦特朗普兌現上述關稅制裁，MSCI中國指數的公允價值或跌至50點，並會在未來一至兩年累計拖低中國經濟增長兩個百分點，電動車、新能源供應鏈及科技硬件相關的中國出口公司會面臨更大的挑戰，傾向內需的互聯網板塊則相對有利。
晨星表示，部分中資科技股高質素且估值低廉，目前是買入高質素中資科技股的時機。不過，該行亞洲股票研究總監陳麗子稱，因應地緣政治風險，中資股只會聚焦側重內需的企業。選股方面，首選是百威亞太(01876)，但也看好騰訊控股(00700)、吉利汽車(00175)及聯想集團(00992)。
另外，積金評級指，截至周一，強積金7月整體錄正回報0.79%，即人均賺900元。但觀乎過去3個交易日各地冧市，難言7月能實現「連續第5個月有錢賺」。