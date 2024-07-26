【東方日報產評】日本幣策臨拐點　歐美動盪添不穩

環球金融市場表現近日轉趨波動，美股調整為亞太區股市添壓；日本貨幣政策臨拐點，令亞洲與新興貨幣波幅擴大，商品及加密貨幣市場亦現暗湧，加上歐洲和美國的政局不穩定，令形勢變得更複雜難測，資金變得審慎，尋求避險之所，短期對股、匯、債、商品市場動盪引發的金融風險，不容低估。

日本央行將於下周三舉行議息會議，由於當地通脹已達政策目標水平，加上美國聯儲局9月減息機會大增，種種因素驅使日本央行啟動貨幣政策正常化的拐點到臨。事實上，近期的數據開始見到，日本在拋售美債以協助穩定圓匯，而此途穩匯顯然又不是長久之法。隨着市場預期美日息差收窄的機會增加，近周出現大量日圓淡倉平倉，可見大戶們都開始為日本加息、削減買債規模，煞停日圓貶值潮，讓日圓重拾「避險」功能作準備。

以流動性而言，繼美元後，日圓也是一大避險貨幣，日本貨幣政策正常化，走出「無底貶值」的漩渦，對於全球資金布局及美元需求而言，都有重大影響。因此，若今次圓匯真的動身回揚，實不容輕視其誘發巨量資金流動，以及對環球金融市場所構成的潛在衝擊。

另邊廂，美國的經濟數據表現未能提供為利率走向提供清晰的方向，最新公布次季經濟增長勝預期，通脹卻仍具黏性。可若最新企業盈利表現顯示，美股調整只處開端，9月議息前的景氣變化如何，減息憧憬能否變成事實，仍不無變數。美元走向未明，令資金愈感無所適從。

與法國一樣，美國政局不穩定因素，亦令經濟蒙上陰影。要知道，如今歐洲央行已啟動減息周期刺激經濟，美國則仍在反覆方向未明，近期選情急升的前總統特朗普更打開口牌，揚言聯儲局不應在大選前加息以免影響選情，聯儲局如何拿捏，此刻顯然是看不通透。所謂「特朗普交易」，似是而非，虛實難辨，令本已失方向的美國市場變得更難捉摸，一旦日本央行下周真的出手加息，為日圓歷史性的貶值潮畫上句號，歐、美、日3大經濟體的貨幣政策分化擴大，即時反應就是資金亂竄，加劇金融市場波動。

近日美股大幅調整，科技股開始「退熱」；中國下調主要利率，加大穩經濟力度後，人民幣昨卻回升，種種現象都在說明，除了企業消息和息差因素外，市場在評估主要市場之間的景氣展望，全球資金流醞釀巨變，正掀動各類熱門資產進行拆倉潮。短期各資產間的資金「對對碰」效應，可能會繼續出現各種難以理清的現象，惟短期市況愈是波動，背後往往意味着正重塑資金流向，醞釀出中長期新趨勢。

日圓升值會否成為未來一段時間投資市場的新主題？又會否代表着美元回落，亞洲貨幣抬頭的開端？人民幣資產是否有望迎來發圍的機會，不能期望好快會有絕對清晰的答案，但巨變將來臨的可能性愈來愈高，投資者得緊握扶手，靜觀其變。