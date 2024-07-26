李明德：港股暫未見方向 家電股只宜短炒
2024年07月26日 11:26
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大聖資產管理基金經理李明德表示，美國第二季國內生產總值(GDP)初值為2.8%，超出預期的2%，雖然市場預期聯儲局9月仍有機會減息，但今年能否減息兩次存有變數。事實上，美股後市走勢如何，仍要視乎特朗普會否當選總統，若成功上任後，政策方向會否有大改變，在相關因素未明朗前，投資者入市意欲不大，預期環球股市將會偏靜。而外圍市場震盪，內地經濟未見起色，港股料維持在17,000至18,000點上落，待下月業績高峰期才可見方向。
國際金價下滑至兩周新低，但李認為其仍有上升空間。他指出，市場仍預期聯儲局9月減息，在美匯轉弱下，利好金價走勢。另外，地緣政局因素，以及各大央行仍增持黃金，亦可支持金價向上。黃金相關股份中，他較看好招金礦業(01818)，認為其相對緊貼金價走勢，現價值得買入，上望18元。
內地支持對多類家電產品給予以舊換新補貼，刺激家電股向上。不過，李明德認為，以舊換新補貼未必可帶動家電更換潮，相關股份只宜短線跟炒。海爾智家(06690)及海信家電(00921)股價均由5月高位回落不少，其中海爾智家成交相對活躍，不妨待股價回落至25元再買，短線目標看28元。