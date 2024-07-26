李明德：港股暫未見方向　家電股只宜短炒

大聖資產管理基金經理李明德表示，美國第二季國內生產總值(GDP)初值為2.8%，超出預期的2%，雖然市場預期聯儲局9月仍有機會減息，但今年能否減息兩次存有變數。事實上，美股後市走勢如何，仍要視乎特朗普會否當選總統，若成功上任後，政策方向會否有大改變，在相關因素未明朗前，投資者入市意欲不大，預期環球股市將會偏靜。而外圍市場震盪，內地經濟未見起色，港股料維持在17,000至18,000點上落，待下月業績高峰期才可見方向。