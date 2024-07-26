中原陳永傑：美國減息機會增　新盤低開先起動

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，對於今年美國息口走勢的問題，市場一直議論紛紛，由年初市場普遍預計今年不會減息，到近日陸續有機構估計9月將踏入減息周期，轉向明顯。

他指，事實上，美國聯儲局維持利率不變已一年，息口見頂訊號明確。隨着美國通脹情況持續改善，聯儲局減息信心逐漸增強，加上聯儲局主席鮑威爾曾形容美國經濟不再過熱，太遲減息亦會拖垮經濟，導致失業率趨升，帶來經濟風險，意味今年減息機會大增。

他認為，這對於香港樓市來說，無疑是一大利好消息。市場憧憬美國大有機會於9月啟動減息，為樓市帶來正面影響，買家貸款負擔大大降低，不論上車及換樓意欲均會即時提高，相信可掀起新一輪入市熱潮。

其次，他續稱，低息環境可吸引長線投資者入市「磚頭」收租，加上政府今年2月底宣布全面撤辣，包括內地人在內的非本地買家已毋須再支付最多30%辣稅，配合政府一系列搶人才措施，減息可進一步吸引更多海外資金流入香港樓市。

陳永傑提到，發展商早已洞悉先機，近日紛紛加快推盤步伐，本月推出市場的兩大全新項目，均以低價出擊，競爭力十足，率先起動，貨尾項目亦傾向減價促銷，務求貨如輪轉。

本月中推售的啟德新盤，以啟德史上最平入場費作招徠，效果顯著，首輪推出的198伙，當日即售出180伙，佔首輪可售單位約91%，套現超過12.5億港元，發展商亦打鐵趁熱，翌日即推出項目新一期回應市場需求，整個柏蔚森系列在9日內售出254伙，佔可售單位83%，套現逾17億元，銷情熾熱。

至於另一個屯門青山灣段焦點大盤，入場費更低見「1字頭」，是8年來新盤市場首張價單首見，入場價更創10年新低，訂價震撼全市場，認購反應理想，上周六(20日)首輪開售188伙，當日全數沽清，大收旺場。

兩大新盤重新撻着市民入市意欲。若美國9月落實減息，樓價將會重拾升軌，筆者大膽估計，下半年樓價有機會升10%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑