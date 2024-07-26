Lululemon瑜伽緊身褲新產品遭負評停售　股價插9%見4年低

Lululemon停賣瑜伽緊身褲新品 股價難振作

外媒報道，美國上市的加拿大瑜伽運動休閒服品牌Lululemon股價跌至4年來最低水平，分析師對該公司能否達到財務目標提出新的擔憂，原因是持續存在的產品執行問題，以及服裝趨勢放緩。

Lululemon周四(25日)股價收挫9.1%，為2020年5月以來最低水平，此前公司表示將停止銷售其剛推出的產品系列。資料顯示，該公司股價今年已累跌52%，正步向2008年以來最差年度表現。

公司發言人周三(24日)表示，Lululemon已暫停銷售其Breezethrough瑜伽服，以「進行任何必要調整，提供最佳產品體驗」。

摩根大通將Lululemon從其優選股票名單中剔除。該行以Matthew Boss為首的分析師在周四一份報告中表示，Breezethrough產品線的停產，令Lululemon失去今年下半年的主要收入來源。

有報道指，Breezethrough採用輕量快乾布料，專為熱瑜伽課及夏天設計，惟顧客反應不一，推出幾周就停賣。社交媒體用戶不滿這款緊身褲的一些設計，包括背後V形縫線不帖服及讓體形不好看的問題，以及較平常緊很多的腰部鬆緊帶，在Lululemon網站上僅獲3.1顆星的評價。有網評甚至開玩笑指，這些褲子「需要聯合國戰爭罪制裁」。