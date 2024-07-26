二手樓價指數連跌6周　累挫2.5%　處近8年低位

中原城市領先指數CCL最新報140.81點，按周微跌約0.06%，連6周共約2.57%，但跌幅為6周中最少，樓價連跌後回穩。一手搶去市場焦點，二手成交淡静，部分業主不願低價出售，見租金持續上升而轉售為租，二手樓價呈拉鋸局面，料CCL短期於140點上下水平徘徊。

本周創近8年(408周)新低，重返2016年9月底時的水平，2024年累跌約4.35%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌約26.41%，較撤辣前的低位143.02點跌約1.55%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報141.24點，按周跌約0.3%。CCL(中小型單位)報139.99點，按周跌約0.29%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌6周，分別累跌約2.47%及約2.64%，齊創近8年新低，雙雙重返2016年9月底水平。CCL(大型單位)報144.97點，按周升約1.12%。指數結束連跌5周，創7年半低位，重回2017年1月中水平。

四區方面，三跌一升。新界東CCL_Mass報153.1點，按周跌約1.51%，結束2周連升，指數處於2017年2月中水平。新界西CCL_Mass報131.07點，按周跌約0.11%，指數維持2017年2月中時水平。港島CCL_Mass報139.16點，按周微跌約0.01%。九龍CCL_Mass報137.99點，按周微升約0.02%。港九指數今周靠穩，指數分別重返2016年7月初及10月初水平。