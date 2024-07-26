地監局：上半年接獲77宗投訴　按年微升8%

地產代理監管局今日(26日)發表最新數字，回顧監管局今年上半年的工作概況，共開立77宗投訴，較去年同期上升約8%，當中有15宗涉及一手住宅物業。

整體投訴中最常見的性質類別包括：26宗「不妥善地處理臨時買賣合約（或臨時租約）」、10宗「發出違規廣告」及10宗「提供不準確或具誤導性的物業資料」。同期並沒有接獲有關香港境外物業的投訴個案，而去年同期則接獲一宗。

另外，監管局上半年合共巡查一手樓盤銷售點共249次，按年減少49%。然而，局方巡查地產代理商舖526次，比去年同期增加約13%。此外，局方今年上半年共抽查網上物業廣告712次，及抽查有關遵守反洗錢及打擊恐怖分子資金籌集規定614次。

就上述巡查及抽查中，該局發現51宗違規個案，按年增加1宗，當中有3宗涉及一手住宅物業，主要違規性質分別為24宗「發出違規廣告」（24宗）、12宗「沒有管有物業資料」及10宗「沒有遵守反洗錢及打擊恐怖分子資金籌集規定」。

此外，今年上半年地監局共有2,611名考生參加資格考試，較去年同期下跌約29%。截至6月30日，個人牌照數目為38,918個，較2023年同日減少約4.6%，亦較2023年底減少約1.7%，反映持牌人數出現輕微流失情況。而上半年合共對160名持牌人或前持牌人採取行動或作出處分，包括暫時吊銷10個牌照及撤銷18個牌照。

監管局主席蕭澤宇表示，上半年很高興看到政府適時地撤銷樓市「辣招」，為樓市締造更正面及有活力的環境。然而，樓市仍受多項因素影響，例如整體供求、利率走向、經濟情況和展望、外圍因素等，地產代理業界仍然面對挑戰。

踏入2024年下半年，該局將繼續密切留意樓市最新發展及政府推出的新措施，並適時向地產代理發出新指引及推出相關教育工作。