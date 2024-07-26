電盈中期虧損4.6億　派息維持9.77仙

從分項業務表現來看，電盈的媒體相關業務錄得增長，其中俗稱為「黃Viu」的OTT業務收入按年增長12.15%至10.89億元，該業務主要是在亞洲、中東及南非等地的串流影視平台。黃Viu的增長主要因為訂閱收益上升，同時廣告、贊助及活動相關的收益亦有所增加。

截至6月底，「黃Viu」的付費用戶數量達到1,170萬名，按年增長11%(不包括緬甸)，其中於印尼、泰國及中東的增長尤為強勁。OTT業務的除息、稅折舊及攤銷前盈(EBITDA)按年增長38.78%至2.29億元。

至於免費電視及相關業務(即包括免費電視ViuTV在內)的收入亦按年增長23.07%，達到4.8億元；主要由藝人及活動管理業務表現所帶動。截至6月底，公司旗下管理藝人已增加至65位，靠着現場活動推動收入增長。該業務的EBITDA按年增長9.63%至9,100萬元。