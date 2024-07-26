保監局委任會計師行全面接管泰禾人壽　現有客戶保單不受影響

保險業監管局公布，根據《保險業條例》委任德勤•關黃陳方會計師行的黎嘉恩和甘仲恒及德勤諮詢(香港)的鄭文龍為共同及各別經理，全面接管泰禾人壽保險的所有事務及資產。保監局發言人認為，此為個別事件，強調現有的監管制度是健全及具前瞻性，而香港所有獲授權保險公司均有能力履行其對保單持有人的合約責任。

發言人又指，所有由泰禾人壽發出的保單均不受影響，經理會負責維持泰禾人壽的業務全面正常運作，包括客戶服務、收取保費及處理理賠等。

據悉，此為本港首次出現被接管人壽保險公司。目前被接管的泰禾人壽擁有足夠的現金流及資產維持日常運作及理賠；該企現有人壽保單約9萬張。

保監局表示，該局自2020年年中開始，向泰禾人壽施加一連串監管措施，以保障保單持有人，同時促請公司管理團隊及主要股東尋求切實可行方案，以修復其違規向關連公司作出投資後所導致的問題。

不過，泰禾人壽至今仍未能提交2022年度及2023年度的經審核財務報表，亦未能兌現引入新策略投資者的承諾，其企業管治問題也有待改善，加上其主要股東正涉及多宗被追討債務的法律訴訟，故認為有必要委任經理，以保單持有人的最佳利益為依歸，儘快核實泰禾人壽的最新財務狀況及償付能力，維護公司資產，並尋求最佳的公司恢復方案。

保監局早前已向泰禾人壽施加資產分隔措施，強化公司履行保單責任的能力。當局提醒公眾，由於人壽保單一般年期較長，保單持有人應仔細評估自身情況，切勿倉卒作出決定。