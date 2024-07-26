證監會夥保監局應對與泰禾人壽投資組合有關涉嫌違規行為

證監會與保監局聯手應對與泰禾人壽保險有限公司投資組合有關的涉嫌違規行為。

保監局今天(26日)公布，委任共同及各別經理全面接管泰禾人壽的事務及財產，有關行動是過去四年堅持和努力不懈的成果。保監局在2020年5月就泰禾人壽若干投資的相關資料尋求證監會協助，其後，證監會對數家持牌基金管理公司進行視察，發現泰禾人壽持有的涉事資產被轉入與其內地關連公司有關的金融工具。

證監會本身亦展開調查，並於2021年6月與保監局就一家證監會持牌基金管理公司採取聯合行動，這是兩家監管機構自2020年9月簽訂《諒解備忘錄》以來的首次同類行動。其後，證監會對該基金管理公司採取紀律行動。證監會和保監局將繼續合作，推動金融業的合規文化，以彰顯最高的專業和誠信水平。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，這次聯合行動凸顯兩家機構均致力維護香港金融市場的廉潔穩健，確保不會因個案涉及不同的監管機構而無法對付損害投資者的失當行為。她續指，證監會與保監局作為密切夥伴，將會繼續攜手，確保韌力、問責精神及信任牢牢植根於金融業界。

保監局行政總監張雲正表示，保監局十分感謝證監會在進行泰禾人壽關連交易的調查期間提供的寶貴支援。這協作足證《諒解備忘錄》在保障保單持有人及維護香港國際金融中心形象方面的效用。