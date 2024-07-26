二手樓價繼續尋底！屯門海麗花園劈價9%沽出

二手樓價尋底，屯門海麗花園兩房單位，7月初放盤，劈價約9%後，以328萬元售出，為屋苑近年新低。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯吳肇基表示，鰂魚涌太古城本月第15宗成交，太古城恒星閣高層B室，實用面積約809方呎，去年6月叫價約1,600萬元，累減至近期約1,150萬元，並獲用家垂青，原最後多減約70萬元，以約1,080萬元成交，呎價約13,350元，較市價低約5%，

●中原林龍南指，北角城市花園1座低層G室，實用面積約792方呎，套三房間隔，望園景，叫價1,030萬元，放盤兩個月後獲現買家相約洽談，最終以938萬元沽出，呎價約11,843元。

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新界區

●祥益黃文樂表示，屯門海麗花園1座高層G室，實用面積約412方呎，兩房間隔，7月初時叫價360萬元，經歷市況波動調整售價， 區內客最終以328萬元購入自用，呎價約7,961元，成交價為屋苑近年新低，同類型單位對上於2016年曾錄320萬元成交。

●中原曹嘉華表示，東涌影岸·紅B座中層A室，實用面積約777方呎，套三房間隔，叫價880萬元，減價40萬元，以840萬元成交，呎價約10,811元，原業主於2020年中以800萬元買入，持貨約4年帳面僅賺40萬元。

●利嘉閣周志榮稱，青衣灝景灣1座低層C室，實用面積約537方呎，兩房間隔，望園景，叫價948萬元，議價後以738萬元成交，呎價約13,743元，原業主在2018年以約905萬元買入，約6年帳面蝕167萬元。

●美聯曹錦輝稱，元朗YOHO TOWN的5座高層D室，實用面積約433方呎，兩房間隔，早前叫價630萬元，放盤不足一個月，獲用家議價約8%或50萬元，以580萬元獲承接，呎價約13,395元。

●美聯馮根明指，元朗居屋宏富苑高層10室，實用面積約440方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價430萬元，放盤約8個月，減價35萬元，綠表客以395萬元購入，呎價約8,977元。

●中原王勤學表示，元朗7月錄約59宗二手買賣成交，較上月全月少約14%，翠疊軒3座低層連平台單位，實用面積約670方呎，套三房間隔，連兩個車位叫價650萬元，最終以588萬元沽出，呎價約8,776元。

●美聯吳偉文指，粉嶺花都廣場1座中層A室，實用面積約392方呎，兩房設計，早前叫價415萬元，議價後以399萬元獲承接，呎價約10,179元，原業主2010年3月以153萬元購入，持貨約14年帳面獲利246萬元，升值逾1.6倍。

●中原黃達雄稱，大埔美華大廈低層F室，實用面積約396方呎，兩房間隔，叫價約460萬元，去年年底減至390萬元，6月減至350萬元，日前議價後以332萬元沽出，呎價約8,384元。

●中原吳華彩指，大埔聚豪天下雙號屋，實用面積約2,706方呎，叫價約3,300萬元，議價後以2,750萬元沽出，呎價約10,163元，新買家為外區家庭客，原業主於2003年以約788萬元購入。

●世紀21奇豐莊振耀稱，大圍聚龍居9座中層B室，實用面積約942方呎，三房間隔，叫價1,400萬元，放盤約14個月，累減269.2萬元，終獲買家以1,130.8萬元連車位獲承接，減幅約19.2%，呎價約12,004元。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山居屋錦豐苑D座高層3室，實用面積約595方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價530萬元，放盤1個月，以510萬元沽出，呎價約8,571元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山迎海．星灣20座低層C室，實用面積約511方呎，兩房間隔，議價後以650萬元易手，呎價約12,720元，新買家為區內用家，原業主於2020年以700萬元購入，持貨約4年帳面蝕讓50萬元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢慶徑石單號全幢村屋，四房間隔，望海景，叫價3,200萬元，獲外區買家以2,350萬元承接，低市價約10%，原業主於2011年10月以3,500萬元購入，持貨約13年帳面虧蝕1,150萬元，期內跌價約33%。

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