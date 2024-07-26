美股道指漲408點　3M績後大升13%

美股3大指數周五早段靠穩，道指升408點，報40,343點；標指升41點，報5,440點；納指升131點，報17,312點。港股夜期變化不大，暫報17,025點，升3點，高水4點。

企業消息方面，外媒引述摩根大通的內部備忘錄指出，該行推出了一款生成式人工智能(Generative AI)工具，並告訴員工可以「將其視為提供資訊、解決方案和建議的研究分析師」。報道指，該AI工具名為LLM Suite，將提供予資產和財富管理部門員工使用，能夠幫助寫作、整合文件內容等。摩通股價於早段升0.73%。

工業及消費產品巨頭3M公布截至6月底止季度業績，收入按年減少0.44%至62.55億美元；純利11.45億美元，按年由虧轉盈；持續經營業務的經調整每股盈利為1.93美元。該公司上調全年業績指引，全年經調整每股盈利指引下限由6.8美元提高至7美元，上限維持7.3美元不變。3M股價早段曾升13.17%。

生物製藥公司維京治療(Viking Therapeutics)股價於周四大漲逾28%後，周五早段續升6%。該公司正在研發的減肥藥VK2735進程加快，在獲得美國食品及藥物管理局(FDA)的書面回覆後，決定將其提前推進到第三期，也是終期臨床試驗階段。

另外，著名對沖基金經理比爾‧阿克曼(Bill Ackman)籌備的上市封閉式基金Pershing Square US(PSUS)大幅削減集資規模至介乎25億到40億美元，較先前宣稱的250億美元集資額大減最少84%。該基金預計下周上市，正式在公開市場交易。