新盤供應源源不絕　何文田項目部署最快下月推售

市區單幢盤登場，何文田現樓項目啟動宣傳攻勢，部署最快下月推售。屯門樓花項目於本周六次輪發售139伙，今日已截收8,980張入票。

●何文田名鑽最快下周上載樓書

益兆集團控股發展的何文田住宅項目，周五(26日)公布命名為名鑽，最快下周上載樓書，部署8月以現樓形式推售。集團控股副總裁林浩稱，該盤位於太子道西266號，提供80伙。項目設有兩個現樓連家具示範單位。項目樓高16層，標準戶型涵蓋兩房及三房間隔，實用面積逾400至800方呎，另有特色戶型屬三房及四房間隔，實用面積逾1,000方呎。

●屯門意嵐次輪截收8,980票

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，次輪銷售已於周五(26日)12時正截票。經發展商核數後，共接獲8,980張入票，預計大部分屬上周首輪銷售向隅客重新入票，亦即復活票，以周六(27日)以價單形式推售的139伙計，最終錄得超額認購逾63倍。

●啟德柏蔚森III單日沽8伙

●屯門NOVO LAND第3B期連沽兩伙

●西營盤尚逸連沽兩伙一房單位

大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，昨日連沽兩伙一房單位，總成交金額1,298.03萬元。其中25樓D室，實用面積286方呎，成交價707.85萬元，呎價為24,750元。該盤於本月初開售至今，累計沽出約95伙，套現逾5.6億元。

●長沙灣Belgravia Place第1期兩房售638萬元

●長沙灣連方II呎售23,236元

萬科香港發展的長沙灣連方II，今(26日)錄得8樓S10室的成交，單位實用面積259方呎，開放式間隔，成交價601.8萬元，呎價約23,236元。

●長沙灣曉柏峰開放式戶成交價324萬元

●何文田VAU Residence一房呎價約20,848元

萬科香港發展的何文田VAU Residence，今(26日)以577.5萬元售出一房單位，為實用面積277方呎的21樓B室，呎價約20,848元。

●九龍灣泰峯錄一房終止交易

王新興集團的九龍灣觀塘道泰峯，今(26日)錄得1宗終止交易，並隨即重新售出。涉及單位為第2B座11樓A室，屬實用面積336方呎的一房間隔，原本在今年3月簽訂正式買賣合約以548.2萬元成交，呎價約16,315元，交易最新顯示已終止。同日，該單位以496.6萬元重新沽出，是次成交價不同反映買家選擇的付款方法有異。

●啟德維港1號錄得兩宗交易告吹