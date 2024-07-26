新盤供應源源不絕 何文田項目部署最快下月推售
2024年07月26日 22:03
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市區單幢盤登場，何文田現樓項目啟動宣傳攻勢，部署最快下月推售。屯門樓花項目於本周六次輪發售139伙，今日已截收8,980張入票。
●何文田名鑽最快下周上載樓書
益兆集團控股發展的何文田住宅項目，周五(26日)公布命名為名鑽，最快下周上載樓書，部署8月以現樓形式推售。集團控股副總裁林浩稱，該盤位於太子道西266號，提供80伙。項目設有兩個現樓連家具示範單位。項目樓高16層，標準戶型涵蓋兩房及三房間隔，實用面積逾400至800方呎，另有特色戶型屬三房及四房間隔，實用面積逾1,000方呎。
●屯門意嵐次輪截收8,980票
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，次輪銷售已於周五(26日)12時正截票。經發展商核數後，共接獲8,980張入票，預計大部分屬上周首輪銷售向隅客重新入票，亦即復活票，以周六(27日)以價單形式推售的139伙計，最終錄得超額認購逾63倍。
●啟德柏蔚森III單日沽8伙
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森，周五(26日)新增8宗成交，該系列項目開售兩周至今累計共沽出266伙，套現逾18億元，當中樓王第1座12樓C室，實用面積579方呎，屬三房一套間隔，成交價1,239.3萬元, 呎價約21,404元，成交價創項目新高。
●屯門NOVO LAND第3B期連沽兩伙
新鴻基地產(00016)發展的屯門兆康NOVO LAND第3B期，今(26日)連沽兩伙，共涉905.76萬元。其中Fiskars第2A座花園層2樓B室，為實用面積271方呎，一房間隔，成交價374.48萬元，呎價約13,818元。
●西營盤尚逸連沽兩伙一房單位
大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，昨日連沽兩伙一房單位，總成交金額1,298.03萬元。其中25樓D室，實用面積286方呎，成交價707.85萬元，呎價為24,750元。該盤於本月初開售至今，累計沽出約95伙，套現逾5.6億元。
●長沙灣Belgravia Place第1期兩房售638萬元
恒基地產(00012)旗下長沙灣巴域街Belgravia Place第1期，今(26日)錄得1A座21樓2室的成交，單位實用面積351方呎，採兩房間隔，成交價638.91萬元，呎價約18,203元。
●長沙灣連方II呎售23,236元
萬科香港發展的長沙灣連方II，今(26日)錄得8樓S10室的成交，單位實用面積259方呎，開放式間隔，成交價601.8萬元，呎價約23,236元。
●長沙灣曉柏峰開放式戶成交價324萬元
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，於周五(26日)以324.54萬元售出A座20樓A4室，實用面積185方呎，開放式間隔，呎價約17,543元。
●何文田VAU Residence一房呎價約20,848元
萬科香港發展的何文田VAU Residence，今(26日)以577.5萬元售出一房單位，為實用面積277方呎的21樓B室，呎價約20,848元。
●九龍灣泰峯錄一房終止交易
王新興集團的九龍灣觀塘道泰峯，今(26日)錄得1宗終止交易，並隨即重新售出。涉及單位為第2B座11樓A室，屬實用面積336方呎的一房間隔，原本在今年3月簽訂正式買賣合約以548.2萬元成交，呎價約16,315元，交易最新顯示已終止。同日，該單位以496.6萬元重新沽出，是次成交價不同反映買家選擇的付款方法有異。
●啟德維港1號錄得兩宗交易告吹
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓，位於啟德跑道區的維港1號，周四(25日)出現兩宗個案，涉及的交易金額共1,703.7萬元。其中，2B座18樓H室，為實用面積348方呎的一房間隔，原本在2021年12月以928.3萬元售出，當時買家以建築期付款計劃入市，呎價約26,675元。資料顯示，該項目今年內已錄得約30宗同類個案。