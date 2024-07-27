【東方日報產評】港樓市跌跌不休　經濟萎縮禍臨頭

港府錯過施政時點，拖到今年2月才宣布為樓市全面撤辣，結果樓市僅現短暫反彈，如今再復跌勢，二手業主的逃生門要被關上，想沽貨套現，非得鬥快狠狠劈價搶買家，仍難以成事。住宅難賣，商舖、寫字樓業主就更閉翳。若然下半年美國減息仍然只聞樓梯響，中國經濟增長未見明顯提速，相信不少地產業者都難過年關，令整體景氣本已在拾級而下的香港經濟，再次面臨信心下滑和衰退之厄。

3年疫情重挫香港經濟，可通關以來，內地景氣未如預期，消費者與旅客消費習慣改變，地緣政治令來港外資大減，低息平錢消失，種種不利因素衝擊下，說明香港經濟一帆風順的景況已成過去。本來，若然港府早將過時的樓市辣招撤去，及時改善市場流動性，協助企業轉型應對難關，情況不致於如目前般壞。偏偏就是忠言逆耳，到今年2月才全面撤辣，結果只能短暫推高成交，地價不斷跌，政府甚至要暫停推賣住宅地皮，一手樓市銷情放緩，二手樓價更是跌跌不休，令人心寒。

正正由於眼前狀況，在可見的將來未見有重大變化，賣家開始狠下決心劈價求售套現，住宅如是、寫字樓如是，商舖更如是。雖則說，市場有買有賣才可成交，但物業資產價格大跌三至五成，對於以貸款槓桿操作持貨的投資者而言，絕對是一場噩夢，最怕是火燒連環船，最終樓市風險還是要外溢到銀行業。

事實上，疫情雖已過去，但香港百業未見全面復原，商業景氣遠未復舊觀。雖然政府云，市場轉型、公司「有10間結業、同時有16間開業」，但當中意味有多少中小企不敵轉型而結業，相信官員們若非刻意離地，掩耳盜鈴，實況心知肚明。雖然香港註冊公司數量創了新高，但註冊公司數目從來不見得如投資熱度成正比，更何況同一時間數字亦顯示，非香港公司在港設立營業地點的數量還是「來7家走5家」，淨增量遠未回復至疫前的興旺水平。

從政府的最新數據可見，新樓銷情緩慢之下，市場貨尾未見大減，加上新興建項目供應大增，整體供應數字維持在高水平。如是者，樓市供大於求、加上利率和百業景氣影響下，樓價易跌難升。發展商見項目去貨慢，考慮到資金回報及流動性，也不急於投地或開展新項目。如是者，整個地產行業投資景氣會維持低迷，長遠私營房屋供應也不無變數，投資者且別急於為樓價估底。

理論上，樓價回落，是香港經濟結構調整的一個過程，營商成本下降，只要維持有利的營商環境，持續加快新興產業發展，資金有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。可實際上，如今港股積弱，新股市場只能跟其他市場鬥不貼地，無法突圍而出；消費零售業如拉牛上樹，千方百計也谷不上，種種現象說明經濟前景仍多荊棘，到底幾多企業和投資者能捱過這漫長的過程，享受到轉型成果，只有自求多福。

小市民最基本的願望，是安居樂業。希望港府能善用庫房所餘的老本，實實在在做到開源節流，以實際的經濟效益來維護香港繁榮。