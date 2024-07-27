通脹受控　減息升溫　道指漲654點

美國個人消費開支平減指數(PCE)數據符預期，市場繼續憧憬聯儲局最快9月減息，美股周五(26日)顯著抽升，道指收報40,589點，升654點或1.64%；納指收報17,357點，升176點或1.03%；標指收報5,459點，升59點或1.11%。不過總結全周，道指升0.75%，但納指及標指分別跌約2%及約0.8%。

重磅股中，綜合工業集團3M銷售勝預期，並調高全年盈利預測，股價炒高兩成，創36年最大升幅。至於科技股，Meta升近3%。蘋果公司(Apple Inc.)iPhone上季在內地市佔率跌出頭5位，股價倒升不足1%。Alphabet旗下Google搜尋廣告業務未來或面臨OpenAI的挑戰，股價向下。

聯儲局重視的通脹指標，撇除食品及能源的核心個人消費開支物價指數(Core PCE)，6月按月升0.2%，與市場預期一致，按年則升2.6%，輕微高過預期的2.5%；上月PCE物價指數按月升幅加快至0.1%，按年升幅則放緩至2.5%，均符預期，反映通脹受控。

利率掉期顯示，交易員估計聯儲局下周將按兵不動，到9月才會減息，並押注今年起碼減息兩次。美國10年期債息跌5.27個基點，至4.188厘；息口敏感的2年期債息挫5.77個基點，報4.3729厘。美國通脹數據符預期，美元匯價變動不大，美匯指數跌0.04%至104.29。

外媒報道，美國銀行引述EPFR Global資料顯示，截至7月24日為止一周，全球股票基金吸資222億美元，新興市場股票基金佔一半；中國股票基金錄83億美元資金流入，為2月以來最多。

港股ADR指數按比例計算，收報17,141點，升120點或0.7%。

大型藍籌靠穩，滙豐控股收報67.577港元，較港收市高1.96%；騰訊控股收報355.687元，較港收市高0.362%。