美股快見頂？策略師預告熊市將開始　基於一個原因...

外媒報道，加拿大研究機構BCA Research首席新興市場策略師Arthur Budaghyan表示，美國股市很快就會見頂，熊市將開始，原因是美國散戶及投資公司的場外資金(Cash on the sideline)水平創歷史新低。

Budaghyan領導的BCA Research團隊周三(24日)向客戶發表報告，題為「場外現金不多」(Little Cash On The Sidelines)。他指，場外現金在美國股市市值的比例，已降至創紀錄低位，顯示流入股票及政府債券等證券市場的資金有限。

Budaghyan因此認為，美國股市將很快見頂，熊市也將開始。投資建議方面，他指全球資產配置者應增持政府債券，而非股票，也有必要大量配置美元現金。

對於場外資金情況，他表示，以絕對值來看，可投資資金的總量仍很大，但聯儲局減持資產已陷停滯。由於聯儲局的量化緊縮政策減少貨幣供應量，可投資資金隨之減少。

由此可見，可投資基金比例偏低，加上美國股市估值過高，可能會成為這波由人工智能(AI)主題推動股市上升的轉捩點。