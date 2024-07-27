武漢大學「雷軍班」首次招生　高分考生爭住入？

內媒報道，武漢大學2024年本科招生錄取工作接近結束。校方提到，計算機科學與技術(雷軍班)首次招生，受到眾多絕對高分考生的關注及青睞。在湖北，雷軍班錄取最高分688分，平均分超過681分；在山東，雷軍班錄取分為682分；在湖南，雷軍班錄取平均分超過673分。

今年4月，武漢大學宣布，為推進拔尖創新人才培養綜合改革，加強高層次應用型專門人才培養，武漢大學將開展計算機科學與技術試驗班多元化培養試點工作。2024年起，在計算機學院新設雷軍班，計劃招收30人。該班旨在培養具備計算機全棧工程能力與企業家創新創業品質的領軍人才。

報道指，學校將為雷軍班配備最優師資力量，實行小班教學，學生入學後，即可結合自身發展規劃從學校優選導師庫中選擇學業導師。同時聘請企業界知名創新創業導師和行業頂尖工程師，共同組成導師團隊，因材施教，指導雷軍班學生開展課業學習、科研訓練和工程實踐。

雷軍班學生將採用更靈活的培養模式，例如個性化的學制選擇，更靈活的學分認定制度，讓學習方式更加靈活、多元。本碩博自主定制，可100%具備保研資格，本博貫通年限6至8年；設置准入准出流動機制保障培養質量。

此外，雷軍班學生將享有更豐富的教育資源，包括優先赴龍頭企業實習，專項經費支持100%參加國外研修、遊學以及國際國內學術會議。除學校、學院相應階段獎助學金資助外，雷軍專項獎助學金助力學生成長。