寧德時代中期多賺10%　每天淨賺1.2億　動力電池市佔7年稱冠

寧德時代周五(26日)晚公布今年上半年業績。期內，收入1,667.76億元人民幣(下同)，按年下滑11.88%；歸母淨利潤228.64億元，按年增長10.37%。單看淨利潤，寧德時代比中國任何一家車企都高，平均每天淨賺1.26億元。

在動力電池系統產品，上半年收入按年下滑19%至1,126.48億元，根據南韓市場研調機構SNE Research數據，公司2017至2023年連續7年動力電池使用量排名全球第一。今年1至5月公司動力電池使用量全球市佔率為37.5%，較去年同期提升2.3個百分點，排名全球第一。

儲能電池系統產品方面，上半年收入達288.04億元，按年增長3%。SNE Research數據顯示，公司2021至2023年連續3年儲能電池出貨量排名全球第一。今年1至6月，根據有關機構統計，公司儲能電池出貨量繼續保持全球第一的市場份額。

內媒指，儘管寧德時代的市場份額及產品銷量一直維持增長勢頭，但在殘酷的價格戰下，龍頭也難以幸免，寧德時代的收入連續3季出現按年負增長。不過，幸好優秀的成本控制成功抵銷產品單價下降的負面影響，寧德時代的盈利能力沒有受到衝擊，反而毛利率在第二季創下近3年新高，超市場預期。

未來，隨着電池價格愈發接近成本線，以及部分終端車企不堪壓力甚至宣布退出價格戰，後續電池價格戰的力度或將有所軟化。下半年電池價格戰有望從「捲價格」轉為「捲品質」。