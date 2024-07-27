蔚來發布新NIO Phone 李斌：幸虧我們賣得少 每部都是限量版

該款機型採用超薄設計，機身厚度8.6毫米。配置方面，全新NIO Phone標配第三代驍龍8旗艦處理器，最高配備16GB+1T內存與存儲組合，搭載蔚來鯀禹散熱系統，核心熱源100%覆蓋。

據悉，全新NIO Phone搭載最純淨的SkyUI，堅持「零系統廣告」與「零商業預裝」，徹底摒棄廣告推流與競價排名，從源頭構建新秩序，建立純淨的生態，讓手機回歸該有的純淨體驗。李斌表示，「我們在手機系統廣告上遙遙落後，一直落後，永遠落後。」

李斌並宣布，歷時4年研發的行業首個整車全域操作系統「SkyOS·天樞」全量發布。「SkyOS·天樞」面向人工智能(AI)時代，具備高帶寬、低時延、大算力與異構硬件、跨域融合、靈活持續進化、高可靠性、訊息安全七大特性。在底層打通智能硬件、計算平台、通訊與能源系統，實現對車聯、車控、智能駕駛、數字座艙、手機應用等全域應用的統一管理與協調，在AI時代構建真正的整車全域智能。

另一方面，蔚來產品體驗副總裁李天舒發布蔚來新一代Banyan智能系統Banyan 3，並發布6大NOMI智能體，包括停車助手、守衞摘要、服務管家、探索發現、旅行回憶以及NOMI DJ的多智能體，將在Banyan 3及後續版本陸續推送。