鄺紫珊：非投資等級債料成資金避風港

隨着美國總統大選進入白熱化，總統候選人特朗普遇襲、貿易保護主義可能加強，加上總統拜登確定退選等消息影響，加劇美股近期波動及對風險性資產的資金流向。在不確定性氛圍的籠罩下，投資氣氛也變得謹慎，市場波動，非投資等級債有可能成為資金避風港。

近期因美國大選選情讓市場波動增加，可留意票息較高，但波動度又較低的成熟市場非投資等級債，當然其穩健程度也因應市況而變化。現階段美國經濟仍屬穩健，屬於非投資等級債的信用利差也是處於金融海嘯以來低位，意味其違約風險也相對低。目前成熟國家非投資等級債的平均票面息率接近7.3%，相較一般全球非投資等級債與全球投資等級債，收益率相對高，波動也較低，較具抗跌力。

美國通脹持續回落，市場對於聯儲局9月採取減息的預期隨之升溫。回顧以往減息期間， 1995及2019年，主要債券表現都可觀。債市受惠於寬鬆環境影響，非投資等級債也因為具備高利率的優勢，期間表現不俗。根據統計，兩次減息期間，累計升幅分別為56.3%和11%，意味聯儲局開始減息，非投資等級債將有更高的收益水平，在收息同時也兼具投資穩定性。

現時從整體經濟或是企業盈利來看，基本面仍是正向，相信成熟市場企業違約風險相對低，透過債券交易所買賣基金(ETF)以追求債息收益也是可以考慮，加上企業盈利預估也不斷上調，目前已公布的第二季業績也優於市場預期，加上今年底前聯儲局採取減息機會高，將有利經濟增長，市場仍具投資布局契機。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊