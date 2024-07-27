葉尚志：騰訊業績看俏　股價倘跌見330元宜低吸

港股短期跌勢出現加劇，正如我們上期指出，在前一周挾淡倉上拉至18,300點水平後，後續走勢才確實明顯表現出來。目前，雖然港股仍處於下跌尋底的格局走勢，但是在恒指已回跌至17,200點以下，也就是已跌回到第一季交易範圍以內後，反過來，以操作的角度來看，值博率相對是有所增加好轉。因此，港股目前可能仍有下跌尋底的空間，但現時不宜見跌再看跌，建議可以是見跌時尋找機會。

然而，市場普遍對於騰訊業績維持看好，預期公司第二季遊戲收入有望按年增長8%，受益於生成式人工智能(AI)的改善定位以及視頻號的持續變現，公司第二季廣告收入預期將有接近20%增長。

因此，雖然騰訊目前出現階段性技術沽壓，但考慮到公司業績可望維持良好增長，如果其股價進一步下跌至330港元水平或以下，建議可以逐步趁低吸納，目標看420元，止蝕可定在290元。

第一上海首席策略師葉尚志