陳樂怡：中國中車看高一線　料具12%上升空間

市場押注日本央行下周會議將會加息，並縮減買債，帶動日圓快速反彈。投資者宜關注日圓拆倉潮，或會加劇短期環球資產市場波動。

人工智能(AI)主題短線降溫，美國科技股行情受考驗。港股基本面疲弱，內地經濟前景不明朗，企業盈利處於下行周期，恒指繼續向下覓支持，試穿17,000點關口，或進一步下探至16,670點(即由1月低位14,794點升至5月高位19,706點，按調整黃金比率0.618倍支持)。

中國中車首季收入按年跌0.6%至321.83億元，經調整淨利潤按年增長2.3倍至6.68億元，主要得益於收入結構提升，毛利率較高的鐵路裝備業務顯著增長。展望未來，預計鐵路客貨運量提升，高鐵動車組新造需求上升，同時受惠於設備更新政策，刺激升級需求。2024年上半年動車組銷售合約金額已經基本上與2023年全年一致。估值上，現價對應2024財年預測市盈率9.6倍，高於過去5年平均水平，預測股息率約5厘，上望阻力位5.5港元，即有約12%上升空間。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)