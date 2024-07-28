陳鳳珠：內地強調稅制改革　或為地方發展帶來支持

內地重磅會議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，目標到2035年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，更完善中國特色社會主義制度，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化。同時，要聚焦構建高水平社會主義市場經濟體制，推進高水平科技自立自強，推進高水平對外開放，加快構建新發展格局，推動高質量發展。

內地認為目前全球性問題加劇，國外對內地的打壓遏制不斷升級，不確定性因素增多，各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生，因此需要進一步全面深化改革，用完善的制度防範化解風險。而深化經濟體制改革為進一步全面深化改革的重點，着眼增強國有企業的核心功能、提升核心競爭力，提出增加地方自主財力，適當加強中央事權、提高中央財政支出比例等。

其中財稅改革為重磅會議的重點議題之一，《決定》指明深化財稅體制改革的重要方向，要統籌推進財稅體制改革，增加地方自主財力，拓展地方稅源，合理擴大地方政府專項債券支持範圍，適當擴大地方稅收管理權限，推進消費稅徵收環節後移並穩步下劃地方，完善增值稅留抵退稅政策和抵扣鏈條，優化共享稅分享比例。若將消費稅徵收環節後移並下劃地方，或代表消費能力較高的地區，其地方政府的稅收收入或有望增加，為地方發展帶來支持。

另一方面，《決定》提到要充分賦予各城市政府房地產市場調控自主權，因城施策，充許有關城市取消或調減住房限購政策、取消普通住宅和非普通住宅標準。並改革房地產開發融資方式和商品房預售制度，完善房地產稅收制度。若賦予城市政府的房地產市場調控自主權，料可提高治理能力，各地政府因應購買力的差異及需求，落實因城施策，相信可進一步有效穩定房地產市場發展。

由於上半年內地經濟增速尚未完全恢復，內需仍然較弱，因此預期內地將加大力度支持內需發展，從而拉動地方政府的稅收增加，以推動經濟增長。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票)