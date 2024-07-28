【星期一．炒啲乜】科企放榜遇上央行超級周　港股點翻身？

港股過去一周累跌2.3%，險守17,000關，分析憂慮大市再下挫300、400點才見支持位，原因是欠缺利好消息，觀望氣氛濃。踏入7月最後一周，又到全月埋單計數的時候，港股能否實現「七翻身」，以正面姿態步向8月？

正當投資者苦惱大市去向之際，本周外圍也將迎來一連串重大事件，包括美英日三大央行公布議息結果，美國7月新增非農就業職位、歐元區第二季國內生產總值(GDP)和7月消費物價指數(CPI)等宏觀經濟數據出爐。此外，預期40%的標普成分企業將派發成績表，包括科技七雄(Mag 7)中的微軟、蘋果公司及亞馬遜，金融市場會否掀起一場腥風血雨？

科技七雄過去多月一直被視為美股增長的關鍵引擎，惟步入7月以來，這股動力迅速熄火。經歷之前一周狂插後，科技七雄中已有4隻股票由近期高位下滑逾10%，此輪跌勢令投資者「個心離一離」之餘，市場也對科技股未來存疑。

鑑於美國聯儲局減息幾成定局，加上選舉及地緣政治不確定性增加，投資者開始將資金轉移至更具價值導向的行業，有關現象被形容為史上規模空前的股票市場輪動。分析指，對於本周公布季度業績的科技巨頭來說，要平息輪動，企業必須在每個項目都有超預期表現。

回看中港市場，內地周內將公布7月官方製造業採購經理指數(PMI)及7月財新中國製造業PMI。香港也將公布GDP及貨幣供應數字。本周金融數據眾多，投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

1、鄺紫珊：非投資等級債料成資金避風港

2、葉尚志：騰訊業績看俏 股價倘跌見330元宜低吸

3、陳樂怡：中國中車看高一線 料具12%上升空間

4、陳鳳珠：內地強調稅制改革 料為地方發展帶來支持

5、郭家耀：電商主打性價比高產品 增長前景料仍持續