港府料次季整體經濟保持增長　利率下調將利好投資市場表現

香港推動新型工業化發展，有本港財金官員發表網誌表示，年內將落實100億元的「新型工業加速計劃」，為策略性企業在港新建智能生產設施提供配對資助；香港投資管理公司則正在加強發揮「耐心資本」的力量，以中長期投資策略，積極引進前沿科企作為策略夥伴，加速香港創科生態圈的構建和發展。

他指，要發揮好香港國際金融、航運、貿易中心地位的優勢，透過目標為本的政策和高效的市場，把資金引導至能加快培育新質生產力的項目，並吸引各地的高技術及領軍人才匯聚香港。

他亦提到，旅客及市民消費模式改變，加上港元匯率偏強，本港私人消費近來的表現較遜色，而旅遊服務輸出也受到影響。

不過，近期數字亦顯示，貨物出口及整體投資有所增加。隨着外部需求持續向好，同時受惠於國家整體出口較快增長，作為本地經濟主要動力的之一的貨物出口表現維持強勁，本港商品出口貨值已連續三個月錄得雙位數的按年增長，第二季合計按年上升12.5%。

投資方面，雖然利率持續高企仍一定程度遏抑當前市場和投資氣氛，但整體投資開支仍然保持增長，未來勢頭有機會持續。

本周將公布的第二季生產總值預估數字，亦將反映本港整體經濟保持增長。

展望未來，雖然地緣政治格局的挑戰持續，但下半年稍後時間利率有望開始下調，相信有利投資和資產市場的表現。與此同時，國家經濟整體保持穩中有進，長期向好基本面不變，為香港經濟提供了最大的支撐。

事實上，不少企業正積極推進來港上市的計劃，蓬勃的創科發展亦讓很多海內外的高端人才着手籌備來港發展事業。隨着更多引進的企業和人才相繼來港開展工作，加上國家多項的惠港政策陸續落實執行，本港整體的發展氛圍正面並將更為活躍，可望對不同的經濟環節發揮支持作用。