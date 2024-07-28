MCP新都城中心直播劍擊比賽數百市民到場　料暑假人流增15%

恒地集團租務(二)部總經理江寶欣表示，今個暑假，集團旗下兩大商場MCP新都城中心及MOSTown新港城中心，推出多項以運動為主題的活動，以昨日為例，商場配合港隊焦點賽事時間表，於MCP新都城中心舉行直播派對，並與商戶合作，提供下午茶自助餐，以結合『美食、觀賞、打氣及玩樂』四大層面的體驗，營造盛事氛圍。

賽事期間，該公司連串【Breaking New Ground．突破恒常界限】活動，將奧林匹克精神感染全城。旗下MCP新都城中心昨日直播港隊出戰女子重劍個人賽、男子單人雙槳艇及女子4×100米自由泳接力初賽，活動吸引大批市民於商場直擊賽事。中庭「逼爆」觀眾，市民駐足觀看。每當港隊出賽，尤其江旻憓出場時市民更加群情激昂，活動凝聚社區全情投入於體育盛事之中。

期間劍擊運動員崔浩然及前港隊游泳代表蔡曉慧親臨活動現場，提供深入的技術分析，又聯同人氣女團作運動示範及與現場觀眾大玩遊戲及大派禮品。活動中更有在今屆奧運首次成為正式項目的霹靂舞、花式跳繩、藝術體操、跆拳道、啦啦隊等體育表演。

直至8月中旬，該商場尚有其他精彩活動，除了與TVB合作，於賽事舉行期間每日無間斷於商場大電視直播賽事，商場更特意邀請不同團體舉行多場演出。此外，商場亦於同期舉辦星級運動員體驗工作坊、運動員相片展覽及大型運動主題商場裝置。