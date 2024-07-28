十大屋苑周末僅6宗成交　按周跌四成

二手樓市交投淡靜，中原指出，十大屋苑於周六、日(27、28日)僅錄6宗成交，按周減少約四成，當中半數屋苑未聞買賣，包括鴨脷洲海怡半島、茶果嶺麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城及天水圍嘉湖山莊。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，奧運氣氛熾熱，加上天氣不穩，大部分市民暫停睇樓活動以觀看比賽。加上，現時樓市表現反覆，買家持觀望態度，美國減息決定將成樓市「轉捩點」，若美國落實減息，相信可為香港樓市帶來另一輪的振奮作用，刺激釋放累積的購買力。

期內港島區屋苑買賣表現相對活躍，中原楊文傑稱，鰂魚涌連錄兩宗成交，打破對上連續三個周末零成交局面。該行袁廣達補充，成交包括N座中層16室，實用面積約616方呎，屬三房園景戶，以833萬元獲承接，呎價約13,523元。原業主於2002年以263萬元購入單位，持貨22年帳面獲利570萬元，單位升值逾兩倍。

同區太古城亦錄1宗成交，中原趙鴻運表示，該盤海星閣高層C室，實用面積約662方呎，三房間隔，以960萬元成交，呎價約14,502元。原業主於1991年以198萬元購入單位，持貨33年帳面獲利762萬元，升幅約3.8倍。屋苑本月暫錄約16宗成交，平均實用呎價約13,784元。

九龍區則只有荔枝角美孚新邨錄得交投，該行馮健平表示，屋苑百老匯街83號高層C室，實用面積約666方呎，三房連套房間隔，以628萬元成交，呎價約9,429元。

此外，中原張奇瑋表示，東涌映灣園於本周末亦錄1宗成交，單位為10座高層E室，實用面積約548方呎，兩房間隔，以550萬元沽出，呎價約10,036元。