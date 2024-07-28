美聯工商舖：上半年舖位買賣460宗　按年跌逾12%

根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，2024年上半年本港共錄得約460宗商舖成交，涉及總金額約102.86億港元，按年分別減少約12.4%及約6.3%。該行認為，隨著各行業的復甦，加上盛事活動及提升訪港內地旅客免稅額等措施，會吸引商戶於核心區擴充並增加長租個案，舖位租金有望待續回升。

上半年逾億元舖位成交共錄得約10宗，涉及金額約60.13億元，期間有投資者趁低吸納，不少投資者購入整個商場或商場多個舖位。若按地區劃分，截至今年6月，九龍區錄得註冊宗數最多，達約217宗，佔上半年總成交量約47%。其次為新界區及港島區，分別錄得約153宗及約89宗登記，佔上半年總成交量約33%及約19%。

美聯旺舖董事梁國文表示，上半年舖位租賃市場活躍，特別是核心區的商舖最受商戶追捧，租客亦非常多元化。除了有大量內地品牌於本港開業，亦有不少服裝業、食品店、化妝品店及電子用品店承租核心區舖位。

他指出，自新冠疫情爆發以來，香港經濟屢遭重創，不少品牌減少分店數目，令空置率上升，影響舖位租務市場。租戶約滿結業後，不少舖位業主均願意下調租金，吸引品牌長期租用，惟市場反應一般。業主只好再下調租金，以短租形式租出，情況維持了約一年半至三年左右。

但在2024年上半年，旅客人數景顯著上升，令零售市道穩中向好，加上現時舖位租金比高峰期時回落，吸引各品牌長租核心區舖位，令不少舖位結束長達約3年的短租時期，其中更有租務成交創了疫後區內呎租新高。其中，內地證券公司富途牛牛以月租約100萬元租用旺角亞皆老街67至69號地舖，呎租約556元，創疫後區內呎租新高，較短租租金反彈約1.5倍。