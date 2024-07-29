本周香港上市公司公布業績參考備忘
2024年07月29日 07:00
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2024/07/29
●香港生力啤(00236)●中期業績
●偉俊集團控股(01013)●末期業績
●藥明康德H(02359)●中期業績
●匯隆控股(08021)●末期業績
●中國數字視頻(08280)●末期業績
●大山教育(09986)●末期業績
2024/07/30
●恒隆集團(00010)●中期業績
●恒隆地產(00101)●中期業績
●和記電訊香港(00215)●中期業績
●悅達國際控股(00629)●中期業績
●華能國際H(00902)●中期業績
●普拉達(01913)●中期業績
●渣打集團(02888)●中期業績
●童園國際(03830)●末期業績
●濠亮環球(08118)●末期業績
●新東方-S(09901)●1季業績
2024/07/31
●滙豐控股(00005)●中期業績
●智富資源投資(00007)●末期業績
●恒生銀行(00011)●中期業績
●和黃醫藥(00013)●中期業績
●品質國際(00243)●末期業績
●黃河實業(00318)●末期業績
●信義玻璃(00868)●中期業績
●信義光能(00968)●中期業績
●錢唐控股(01466)●末期業績
●富一國際控股(01470)●末期業績
●樺欣控股(01657)●末期業績
●鴻盛昌資源(01850)●末期業績
●百威亞太(01876)●中期業績
●汽車之家-S(02518)●中期業績
●信義能源(03868)●中期業績
●辰罡科技(08131)●中期業績
●泰錦控股(08321)●末期業績
●浙江聯合投資(08366)●末期業績
●寶發控股(08532)●末期業績
●恒生銀行-R(80011)●中期業績
2024/08/01
●海港企業(00051)●中期業績
●理文化工(00746)●中期業績
●檳傑科達(01665)●中期業績
●理文造紙(02314)●中期業績
2024/08/02
●天安卓健(00383)●中期業績
●亞洲水泥(中國)(00743)●中期業績
●國微控股(02239)●中期業績
●悟喜生活(新)(08148)●中期業績
●信義儲電(08328)●中期業績
●REPUBLIC HC(08357)●中期業績