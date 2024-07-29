本周香港上市公司公布業績參考備忘

2024年07月29日 07:00
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    2024/07/29
    ●香港生力啤(00236)●中期業績
    ●偉俊集團控股(01013)●末期業績
    ●藥明康德H(02359)●中期業績
    ●匯隆控股(08021)●末期業績
    ●中國數字視頻(08280)●末期業績
    ●大山教育(09986)●末期業績
    2024/07/30
    ●恒隆集團(00010)●中期業績
    ●恒隆地產(00101)●中期業績
    ●和記電訊香港(00215)●中期業績
    ●悅達國際控股(00629)●中期業績
    ●華能國際H(00902)●中期業績
    ●普拉達(01913)●中期業績
    ●渣打集團(02888)●中期業績
    ●童園國際(03830)●末期業績
    ●濠亮環球(08118)●末期業績
    ●新東方-S(09901)●1季業績
    2024/07/31
    ●滙豐控股(00005)●中期業績
    ●智富資源投資(00007)●末期業績
    ●恒生銀行(00011)●中期業績
    ●和黃醫藥(00013)●中期業績
    ●品質國際(00243)●末期業績
    ●黃河實業(00318)●末期業績
    ●信義玻璃(00868)●中期業績
    ●信義光能(00968)●中期業績
    ●錢唐控股(01466)●末期業績
    ●富一國際控股(01470)●末期業績
    ●樺欣控股(01657)●末期業績
    ●鴻盛昌資源(01850)●末期業績
    ●百威亞太(01876)●中期業績
    ●汽車之家-S(02518)●中期業績
    ●信義能源(03868)●中期業績
    ●辰罡科技(08131)●中期業績
    ●泰錦控股(08321)●末期業績
    ●浙江聯合投資(08366)●末期業績
    ●寶發控股(08532)●末期業績
    ●恒生銀行-R(80011)●中期業績
    2024/08/01
    ●海港企業(00051)●中期業績
    ●理文化工(00746)●中期業績
    ●檳傑科達(01665)●中期業績
    ●理文造紙(02314)●中期業績
    2024/08/02
    ●天安卓健(00383)●中期業績
    ●亞洲水泥(中國)(00743)●中期業績
    ●國微控股(02239)●中期業績
    ●悟喜生活(新)(08148)●中期業績
    ●信義儲電(08328)●中期業績
    ●REPUBLIC HC(08357)●中期業績