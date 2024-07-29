內地報告：人幣國際化呈強勁勢頭

內媒報道，南開大學、中國人民大學上周六(27日)聯合舉辦的2024國際貨幣論壇發布《人民幣國際化報告2024》。《報告》顯示，2023年人民幣國際化指數(RII)季度平均值為6.27，按年增長22.9%，繼續保持長期向上趨勢，與其他主要國際貨幣同期表現相比，人民幣國際化呈現強勁勢頭。

《報告》指出，截至2023年底，美元、歐元、英鎊、日圓的國際化指數分別為51.52、25.03、3.76、4.40。過去5年，美元、歐元、英鎊、日圓、人民幣的國際化指數年均複合增長率分別為負0.23%、負1.34%、負2.65%、0.22%、16.56%。

《報告》發現，即使在外部環境極其嚴峻、中國經濟和對外貿易備受打壓的情況下，與其他主要國際貨幣同期表現相比，人民幣國際化依然呈現出強勁發展勢頭。

據了解，RII綜合考慮人民幣在貿易計價結算、金融交易和官方儲備等方面執行國際貨幣職能的情況，RII數值愈大，說明人民幣國際化水平愈高。RII由中國人民大學國際貨幣研究所率先編制，於2012年首次正式披露。