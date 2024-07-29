李偉傑：港股短期整固　滙控有貨繼續揸

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，港股踏入7月持續弱勢，上周一度失守萬七關，主要由於市場欠缺利好消息，資金亦有流出迹象。走勢上，恒指由年初年低位14,794點展開升勢，至5月高位見19,706點，以黃金比率計算，回吐0.5在17,250點，回吐0.618則在16,670點，相信大市短期在此區間整固。若在美國9月減息的憧憬下，指數可升穿17,250點阻力，則有機會上試17,800點，但若要進一步突破，則要視乎8月業績期會否有驚喜。

美國6月份核心PCE物價指數按月上升0.2%，符合市場預期。李認為此反映通脹受控，市場預期聯儲局9月減息，甚至押注今年減息次數或多於兩次。不過，他指出美國總統大選亦會影響市況，相信美股此前仍會持續波動。而聯儲局以及日本央行本周將議息，短期亦會左右環球股市走勢。股份方面，中長線他看好微軟、蘋果公司，指今年仍可受惠AI概念，料估值有望提高。