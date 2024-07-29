JS環球生活料半年持續經營業務溢利降近4成

預期來自持續經營業務之溢利下降，主要歸因於為拓展亞太市場的銷售及推廣費用有所增加，包括透過不同媒體渠道加強對品牌形象及消費者意識、提升全渠道分銷能力、增加銷售人員以及對核心產品及新產品的推廣等；為支持亞太區業務迅速擴張導致整體行政開支有所增加，尤其是員工成本及專業費用；及集團中國市場業務受行業競爭加劇、渠道加速變化及集團年度主打新品系列並未於截至2024年6月30日止6個月內全部上市等不利因素影響。

此外，公司亦預期集團截至2024年6月30日止6個月來自持續經營業務之經調整溢利約為1,390萬美元，較去年同期減少約73.3%。持續經營業務之溢利調整主要包括剔除集團於2024年上半年向SharkNinjaInc.之附屬公司提供增值採購服務而收取之採購服務收入，原因為該等採購服務被視為一項過渡性安排，且目前預期將於2025年終止。於截至2023年6月30日止6個月，集團提供該等採購服務被視為經常性質之業務，故並無於經調整溢利剔除。