利嘉閣預期第3季樓價再跌2%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價連跌兩月，料跌勢未止，惟望釋出9月減息的憧憬後可減緩跌勢。差估署今日公布的最新數據顯示，6月私人住宅售價指數已完全蒸發了撤辣後3月及4月份兩個月累積約2.41%的升幅，次季樓價按季跌約2.04%，而上半年計樓價累積下跌了約3.05%。

他指出，6月樓價一如預再錄逾1%的跌幅，主要持續受新盤低價開售所拖累，令二手樓價乏力招架，致使繼續走軟。有見過去一段時間，新盤低價策略未變，相信7月份樓價仍會再跌約1%。而在息口尚處高水平下，8月及9月料分別再跌約0.5%，估計第三季樓價會再錄約2%的跌幅。

展望第四季，主要視乎減息是否實現，希望屆時樓價可以橫行整固，那麼全年樓價跌幅有望維持在約5%左右，否則如減息速度及力度不理想，加上新盤維持低價搶灘，恐怕二手樓價在第4季要再跌約3%，則全年樓價跌幅有機會擴大至約8%。

租金走勢方面，次季租金升約2.22%，為近3個季度的最大升幅，而今年上半年租金累積升約1.61%。在暑期旺季效應下，更多留學生租住單位，加上專才流入不斷，租金在7月及8月可重展較大升幅，按月料各升約1%，帶動第三季租金再升近3%，首三季則料累漲近5%，整體租務市場及租金走勢仍然看俏。